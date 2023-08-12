СМИ: уровень воды в Уссурийске стабилизировался
В Уссурийске, на который накануне обрушились мощные ливни, остановился подъем воды. Вместе с тем ситуация остается сложной, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.
В пресс-службе пояснили, что подъем воды прекратился, но обстановка все еще напряженная.
В частности, автомобильное сообщение с 11 населенными пунктами остается недоступным. Кроме того, в пунктах временного размещения находятся 132 человека, эвакуированных из подтопленных домов.
Дамба на окраине Уссурийска, возведенная для защиты от паводка, не смогла защитить город - потоки воды прорвали ее, пишет РЕН ТВ.
По данным телеканала, гаражи, частные дома, а также первые этажи многоподъездных домов в Уссурийске затоплены в ряде районов города.
Очевидцы рассказали, что впервые в жизни наблюдали вживую уникальное зрелище - плывущие по улицам города, превратившимся в реки, небольшие дома.
«Да, такое мы никогда в жизни не видели. Тут домики все плавают», - признались местные жители.
Журналисты заметили, что по одному из микрорайонов можно пройти только в высоких резиновых сапогах. Передвижение возможно также на большегрузах или лодках.
В регионе работают представители экстренных служб. Они эвакуируют жителей затопленных домов, а также животных.
Ранее сообщалось, что на этой неделе в Приморье пришел тайфун «Ханун». В результате сильных ливней в макрорегионе подтопило 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 автодорог. Власти ввели режим ЧС в девяти муниципалитетах.