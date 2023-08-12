В Уссурийске, на который накануне обрушились мощные ливни, остановился подъем воды. Вместе с тем ситуация остается сложной, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

В пресс-службе пояснили, что подъем воды прекратился, но обстановка все еще напряженная.

В частности, автомобильное сообщение с 11 населенными пунктами остается недоступным. Кроме того, в пунктах временного размещения находятся 132 человека, эвакуированных из подтопленных домов.

Дамба на окраине Уссурийска, возведенная для защиты от паводка, не смогла защитить город - потоки воды прорвали ее, пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, гаражи, частные дома, а также первые этажи многоподъездных домов в Уссурийске затоплены в ряде районов города.

Очевидцы рассказали, что впервые в жизни наблюдали вживую уникальное зрелище - плывущие по улицам города, превратившимся в реки, небольшие дома.

«Да, такое мы никогда в жизни не видели. Тут домики все плавают», - признались местные жители.

Журналисты заметили, что по одному из микрорайонов можно пройти только в высоких резиновых сапогах. Передвижение возможно также на большегрузах или лодках.

В регионе работают представители экстренных служб. Они эвакуируют жителей затопленных домов, а также животных.