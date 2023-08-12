МЧС: В Приморье подтоплены 543 дома

"Из Амурского спасцентра в г. Уссурийск направлена дополнительная инженерная техника в составе 4 самосвалов, 1 фронтального погрузчика, 1 трала, 1 экскаватора. Также сегодня утром в Уссурийск дополнительно были направлены 48 спасателей МЧС России из Владивостока". - сообщили сегодня в спасательном ведомстве.