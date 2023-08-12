МЧС: В Приморье подтоплены 543 дома
Около 200 спасателей ликвидируют последствия непогоды в Приморье.
В 17 муниципальных образованиях Приморского края введен режим ЧС. Там по данным МЧС России остаются подтопленными 543 жилых дома, 1393 приусадебных участка, 40 участков автодорог.
Также по данным с мест, паводковые воды прорвали дамбу в Уссурийске.
"Из Амурского спасцентра в г. Уссурийск направлена дополнительная инженерная техника в составе 4 самосвалов, 1 фронтального погрузчика, 1 трала, 1 экскаватора. Также сегодня утром в Уссурийск дополнительно были направлены 48 спасателей МЧС России из Владивостока". - сообщили сегодня в спасательном ведомстве.