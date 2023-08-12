Российский регион четырежды подвергся атаке украинских беспилотников

Белгородская область четырежды за минувшие сутки подвергалась атакам украинских беспилотников. Об этом в своем Вячеслав Гладков.

Один из дронов попытался атаковать сам Белгород, три других — Краснояружский и Белгородский районы, а также Шебекинский городской округ. Два из четырех беспилотников были сбиты, один из них — системой противовоздушной обороны.

По словам губернатора, атаки не повлекли за собой разрушений, пострадавших в результате ударов дронов также нет.

Кроме того, по региону было выпущено несколько артиллерийских снарядов.