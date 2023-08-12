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Российский регион четырежды подвергся атаке украинских беспилотников

Белгородская область четырежды за минувшие сутки подвергалась атакам украинских беспилотников. Об этом в своем Вячеслав Гладков.

Российский регион четырежды подвергся атаке украинских беспилотников
© depositphotos.com

Один из дронов попытался атаковать сам Белгород, три других — Краснояружский и Белгородский районы, а также Шебекинский городской округ. Два из четырех беспилотников были сбиты, один из них — системой противовоздушной обороны.

По словам губернатора, атаки не повлекли за собой разрушений, пострадавших в результате ударов дронов также нет.

Кроме того, по региону было выпущено несколько артиллерийских снарядов.

Ранее Гладков Украины нанесли более 70 ударов по семи районам региона.

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