Российский регион четырежды подвергся атаке украинских беспилотников

Белгородская область четырежды за минувшие сутки подвергалась атакам украинских беспилотников. Об этом в своем Вячеслав Гладков.
Один из дронов попытался атаковать сам Белгород, три других — Краснояружский и Белгородский районы, а также Шебекинский городской округ. Два из четырех беспилотников были сбиты, один из них — системой противовоздушной обороны.
По словам губернатора, атаки не повлекли за собой разрушений, пострадавших в результате ударов дронов также нет.
Кроме того, по региону было выпущено несколько артиллерийских снарядов.
Ранее Гладков Украины нанесли более 70 ударов по семи районам региона.
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