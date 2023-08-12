Число жертв пожаров на Гавайях увеличилось до 67

Количество жертв пожаров на гавайском острове Мауи увеличилось до 67. Об этом сообщило управление округа Мауи.

"Количество погибших достигло 67", - цитирует ТАСС заявление властей. Накануне сообщалось о 53 жертвах.

Губернатор штата Джош Грин заявил, что пока находят тела тех людей, которых огонь застал за пределами их домов. Разбор завалов еще предстоит, поэтому число погибших будет увеличиваться.