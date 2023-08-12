Число жертв пожаров на Гавайях увеличилось до 67
Количество жертв пожаров на гавайском острове Мауи увеличилось до 67. Об этом сообщило управление округа Мауи.
"Количество погибших достигло 67", - цитирует ТАСС заявление властей. Накануне сообщалось о 53 жертвах.
Губернатор штата Джош Грин заявил, что пока находят тела тех людей, которых огонь застал за пределами их домов. Разбор завалов еще предстоит, поэтому число погибших будет увеличиваться.
Напомним, лесной пожар на острове Мауи начался в среду. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который был уничтожен полностью. Отчаявшиеся местные жители в панике бежали в океан, пытаясь спастись от огня пожаров.