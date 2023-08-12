Туристы попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии пятеро туристов попали под камнепад в горах. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в 06:00 по местному времени появилась информация, что в Черекском районе рядом с альплагерем «Безенги» группа туристов попала под камнепад на высоте 3,5 тысячи метров. По предварительной информации, есть пострадавшие.
На поиски туристов выдвинулись шестеро спасателей МЧС и одна единица техника, передает Telegram-канал ведомства.
Недавно грузинские спасатели нашли тела двух человек на месте схода оползня вблизи гостиницы «Сансет Шови» в крае Рача. Природный катаклизм произошел в четверг, 3 августа. МВД Грузии отправило на место ЧП два вертолета пограничной полиции. Согласно последним данным, спасателям удалось вывести из опасной зоны около 70 человек.