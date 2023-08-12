Туристы попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии пятеро туристов попали под камнепад в горах. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

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По данным ведомства, в 06:00 по местному времени появилась информация, что в Черекском районе рядом с альплагерем «Безенги» группа туристов попала под камнепад на высоте 3,5 тысячи метров. По предварительной информации, есть пострадавшие.

На поиски туристов выдвинулись шестеро спасателей МЧС и одна единица техника, передает Telegram-канал ведомства.