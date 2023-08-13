В Уссурийске из-за паводка эвакуировали почти 800 человек

В Уссурийске Приморского края 768 жителей были эвакуированы в результате паводка, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Уссурийского городского округа.

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Напомним, накануне, 12 августа, в городе произошел прорыв дамбы, которая защищала от подтоплений. Автомобили, подвалы и первые этажи зданий ушли под воду. Улицы превратились в реки, кадры с места публиковала «Звезда».

Впоследствии стало известно, что в результате паводка в Приморье было подтоплено более четырех тысяч частных домов.