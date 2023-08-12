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В Крыму сработала система ПВО

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в ночь на субботу, 12 августа, над разными районами Крыма. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков в Telegram-канале.

В Крыму сработала система ПВО
© ТАСС

Он призвал сограждан сохранять спокойствие, а также доверять только проверенным источникам информации.

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Ранее на Крымском мосту восстановили движение автотранспорта. Оно было временно приостановлено в ночь на 12 августа. Причины такого решения не уточнялись. Автомобилистов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В начале августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Кара-Кобы в Крыму сбили беспилотник. На месте инцидента произошел подрыв, загорелись трава и кустарники.

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