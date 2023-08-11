В Иваново в одной из квартир нашли тела двух женщин

В Иваново в одной из квартир нашли тела двух убитых женщин, подозреваемого в совершении преступления задержали. Об этом 11 августа сообщается в соцсетях регионального управления МВД.

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По версии следствия, в квартире обнаружены тела матери и дочери 1938 и 1979 годов рождения соответственно. Родственница обнаружила погибших после того, как те перестали выходить на связь. На шеях женщин выявлены колото-резаные раны.

«Их тела с признаками насильственной смерти нашли сегодня в квартире на улице Красных Зорь в Иванове», — сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря грамотным действиям сотрудников уголовного розыска был задержан 44-летний подозреваемый.

«Установлено, что мужчина познакомился по интернету с 43-летней потерпевшей и приехал к ней домой, где ночью накануне совершил убийство», — говорится в соцсетях регионального управления СК РФ.