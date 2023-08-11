Мужчина чуть не убил жену в присутствии ребенка в центре Москвы

Мужчина 1987 года рождения во время конфликта ранил свою жену в квартире в центре Москвы. Об этом в пятницу, 11 августа, «Вечерней Москве» рассказала руководитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По ее словам, мужчина ударил супругу ножом в шею, после чего скрылся. В этот момент в квартире находилась 13-летняя дочь супругов, которая услышала крики и прибежала на место преступления. Девочка вызвала правоохранителей, а пострадавшую женщину госпитализировали.

— Тверская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление местонахождения мужчины и привлечение его к уголовной ответственности, — рассказала Нефедова.