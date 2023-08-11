В российском городе на бабушку и трехлетнего ребенка рухнул потолок

«Такой роток воды был, что бабушка здесь на кровати отдыхала и просто ее окатило как из ведра водой. Ребенок был на кровати и, как мне сказали, что в один момент он только начал уходить с кровати куда-то — и весь потолок, весь гипсокартон упал на то место, где он находился», — рассказал мужчина.