В Новокузнецке водитель автобуса выстрелил в пассажира после вопроса об отправлении

По предварительной информации, 52-летний водитель приехал на конечную остановку, где у него должен был быть перерыв. Мужчина решил пообедать, но в этот момент к нему подошел местный житель, начал ругаться матом, стучать по стеклу и требовать отправления транспорта. Водитель вышел из кабины на улицу, где спор продолжился.