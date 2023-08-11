Начальник отряда по воспитательной работе колонии получил срок за взятку

В Воронежской области к трем с половиной годам колонии приговорили начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными федерального казенного учреждения «Исправительная колония – 1» за взятку от жены заключенного. Об этом в пятницу, 11 августа, Следственного комитета России (СКР).

© Lenta.ru

Как установил суд, с 21 апреля по 18 декабря 2021 года осужденный получил от супруги заключенного 45 тысяч рублей. Взятка предназначалась за увеличение сверх разрешенной нормы лимита посылок для отбывавшего наказание россиянина. Афера была завуалирована под передачу посылок другим заключенным.