Российского учителя арестовали за домогательства к третьекласснице

В Челябинске 33-летнего школьного учителя арестовали по подозрению в педофилии. Об этом сообщает URA.RU.

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Максим М. будет находиться в СИЗО до 10 октября.

Мать девочки пришла в полицию и рассказала, что педагог надругался над ее дочерью. Это произошло на кладбище в деревне Касарги. Фигурант утверждает, что не насиловал девочку.

Отмечается, что подозреваемый два года работает в школе и преподает русский, литературу, информатику и английский язык. Коллеги педагога рассказали, что он ранее оказывал внимание девочкам-подросткам. Кроме того, мужчина проявлял знаки внимания к молодым учительницам.