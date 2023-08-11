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Сотрудники МЧС локализовали возгорание на складе этилового спирта в Саратове

Пожар на складе этилового спирта в Саратове успешно локализован на площади 400 кв. м.

Сотрудники МЧС локализовали возгорание на складе этилового спирта в Саратове
© РИА Новости

Эту информацию предоставила пресс-служба ГУ МЧС региона, передаёт ТАСС.

«В 18:58 (17:58 мск) пожар локализован на площади 400 кв. м», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что склад с легковоспламеняющейся жидкостью загорелся в Саратове на площади 200 кв. м. Сообщение о возгорании поступило в 15:41 мск, а на месте происшествия работали 11 единиц пожарной техники.