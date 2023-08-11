Сотрудники МЧС локализовали возгорание на складе этилового спирта в Саратове

Пожар на складе этилового спирта в Саратове успешно локализован на площади 400 кв. м.

Ранее сообщалось, что склад с легковоспламеняющейся жидкостью загорелся в Саратове на площади 200 кв. м. Сообщение о возгорании поступило в 15:41 мск, а на месте происшествия работали 11 единиц пожарной техники.