В Испании упал вертолет

На юге Испании в результате падения вертолета Главного управления дорожного движения при посадке пострадал один человек. Об этом сообщает Europa Press.

По данным агентства, инцидент произошел вблизи бензоколонки в муниципалитете Ла-Мохонера в провинции Альмерия. Согласно информации источников, при приземлении хвостовой двигатель задел дерево и упал. Предполагается, что причиной этого мог стать внезапный порыв ветра. Отмечается, что в кабине находились два человека. Одному из них потребовалось помощь медиков, поскольку в результате удара его оглушило. Серьезных травм ни у кого из экипажа не выявили.