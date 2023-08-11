В Крыму проверят заявившую о ненависти к «русским детям» из Шебекино вожатую
В Крыму проверят вожатую детского лагеря, которая заявила о ненависти к «русским детям». Об этом сообщило Министерство образования республики во «ВКонтакте».
Сделанную в лагере видеозапись опубликовал города Шебекино Белгородской области. В июне этот населенный пункт попытались атаковать украинские диверсанты.
На видео вожатая кричала на детей, оскорбляла их и угрожала им. На другом видео она говорит о ненависти к детям.
В Минобразования Крыма сообщили об отстранении девушки обязанностей вожатой. Там отметили, что за время работы на сотрудницу не жаловались ни дети, ни их родители.
«Информация передана в соответствующие ведомства», — добавили в министерстве.
Ранее в Крыму оштрафовали трех девушек-аниматоров, станцевавших под «Ще не вмерла Украина» украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка. Каждая из девушек должна будет выплатить по 15 тысяч рублей.