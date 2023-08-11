В Приморье подтопило более 50 домов

"Более 50 частных домов подтоплены в Приморье. Для пострадавших жителей подготовлены пункты временного размещения. В уссурийский пункт временного размещения доставлено 124 человека, 20 из которых - дети. В Михайловке эвакуировано шесть человек, в том числе трое детей. В Октябрьском округе силами краевых спасателей в ПВР доставлено 18 человек, в том числе трое детей", - говорится в сообщении.