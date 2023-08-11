ФСБ задержала жителя Адыгеи за перевозку оружия из зоны СВО

Сотрудники ФСБ России задержали 50-летнего жителя Адыгеи, перевозившего оружие из зоны специальной военной операции, сообщает ростовское информагенство «Панорама». Мужчина въехал в Ростовскую область со стороны Донецкой Народной Республики. В ходе обыска в его машине было обнаружено не только оружие, но и боеприпасы.

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Представители ФСБ подчеркнули, что мужчина представился сотрудникам контрразведчиком, якобы приехавшим в ДНР на незаконную распродажу стрелкового оружия. В его машине нашли автомат АК-74, штык-нож, пистолет Макарова, а также 269 патронов калибра 5,45 и 16 патронов калибра 9 мм. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, перевозки и хранения оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.