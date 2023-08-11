ФСБ задержала пытавшегося подкупить таможенника иностранца
В Челябинске ФСБ задержала пытавшегося подкупить таможенника иностранца. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает издание URA.
По данным издания, уроженец Киргизии пошел на преступление, желая за взятку вернуть задержанную на таможне фуру. Согласно документам она везла автозапчасти из Алматы в Екатеринбург. На деле же контейнер большегруза был забит одеждой известных брендов. Сотрудник таможни не стал помогать иностранцу и обратился к начальству, после чего гражданина Киргизии задержали сотрудники правоохранительных органов.
10 июля гражданин Китая попытался вывезти из России пятикилограммовый тульский самовар XIX века и попался таможенникам.
Lenta.ru: главные новости