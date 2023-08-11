Центр Севастополя остался без света из-за аварийного отключения электроэнергии. Среди социально значимых объектов - несколько детских садов и две поликлиники, сообщили ТАСС в "Севастопольэнерго". Количество абонентов в компании не уточнили.

"Произошло аварийное отключение. Причина пока неизвестна. Оперативно-выездная бригада "Севастопольэнерго" выехала на ликвидацию технологического нарушения", - сообщили в компании.

В "Севастопольэнерго" уточнили, что без света остался центральный район города.

"Отключены потребители: ул. Генерала Петрова, ул. Щебрака, ул. Кулакова, ул. Большая Морская, ул. Воронина - социально значимые объекты: детский сад, прокуратура. Ул. Генерала Крейзера, ул. Новороссийская, ул. Володарского - социально значимые объекты: два детских сада, поликлиника. Ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Суворова, пр. Нахимова - социально значимые объекты: прокуратура, управление ФСБ РФ по республике Крым и городу Севастополю, детский сад, детская поликлиника", - сообщили в компании.

Собеседник агентства не уточнил, сколько именно абонентов отключено.