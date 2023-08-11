В Петербурге пассажир такси избил водителя и угнал его машину

Агрессивный пассажир избил петербургского водителя такси, а затем угнал его машину. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Инцидент произошел 10 августа. Водитель принял решение высадить пассажира во время поездки возле АЗС на Октябрьской набережной — мужчина вел себя агрессивно. Клиенту такой вариант развития событий не понравился. Он избил таксиста и угнал его Hyundai Solaris.

«У пострадавшего множественные травмы лица, головы, рук, ног и тела», — сообщил источник телеканала.