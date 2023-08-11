У самолета Utair во время полета отказал генератор

В самолете Utair, следующем из Тюмени в Ханты-Мансийск, отказал один из генераторов. Telegram-канал AVIAINCIDENT сообщил, что спасатели в аэропорту назначения подготовились к аварийной посадке.

© Ura.Ru

«Экипаж рейса UTA 319 Тюмень (Рощино) — Ханты-Мансийск доложил об отказе левого генератора. В аэропорту Ханты-Мансийска объявили сигнал готовности для расчетов АСК (аварийно-спасательная команда)», — указано в публикации.

Самолет благополучно приземлился в Ханты-Мансийске. На борту воздушного судна находились 60 пассажиров. Агентство URA.RU направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.