Полет украинского дрона-камикадзе над Подмосковьем до крушения сняли на видео
Появилось видео полета украинского дрона-камикадзе над подмосковным селом Павловская Слобода за несколько минут до крушения в столице. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как беспилотник самолетного типа пролетает над трассой.
По информации канала, это украинский дрон-камикадзе «Бобер». Эта модель способна пролететь расстояние до одной тысячи километров. Конструкция этих летательных аппаратов также позволяет переносить кумулятивный заряд KZ-6.
Также появилось видео с места падения обломков беспилотника в Москве. На записи виден фрагмент дрона, застрявший в кроне дерева.
В пятницу, 11 августа, очевидцы сообщили о звуке взрыва в Москве. Позже мэр города Сергей Собянин заявил, что средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотник. По его словам, обломки аппарата упали в районе Карамышевской набережной на северо-западе столицы.
В свою очередь, Минобороны России сообщило, что с помощью дрона Украина собиралась атаковать объект в Москве. Беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего потерпел крушение в лесном массиве на западе столицы. По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет.