Появилось видео полета украинского дрона-камикадзе над подмосковным селом Павловская Слобода за несколько минут до крушения в столице. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как беспилотник самолетного типа пролетает над трассой.

По информации канала, это украинский дрон-камикадзе «Бобер». Эта модель способна пролететь расстояние до одной тысячи километров. Конструкция этих летательных аппаратов также позволяет переносить кумулятивный заряд KZ-6.

Также появилось видео с места падения обломков беспилотника в Москве. На записи виден фрагмент дрона, застрявший в кроне дерева.

В пятницу, 11 августа, очевидцы сообщили о звуке взрыва в Москве. Позже мэр города Сергей Собянин заявил, что средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотник. По его словам, обломки аппарата упали в районе Карамышевской набережной на северо-западе столицы.