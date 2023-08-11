В Приморье в ходе паводка утонули двое детей

Прокуратура в Приморье начала проверку по факту исчезновения двух детей 10 и 12 лет в Хорольском муниципальном округе, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края. По предварительной информации, они утонули в потоке паводковых вод.

"По предварительной информации, два брата проводили время у обочины дороги на расстоянии около 1 км от села Дальзаводское Хорольского муниципального округа. В ходе игры одного из мальчиков потоком воды, разлившейся в результате паводка, затянуло в водопропускную трубу, после чего в нее попал его брат, пытавшийся оказать помощь", - говорится в сообщении.

По факту исчезновения мальчиков прокуратура Хорольского района организовала проверку. На место выехали сотрудники правоохранительных органов и специальных служб.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко, дополнительные подразделения спасателей направлены в пострадавшие от наводнения районы Приморья. Это 137 человек от Главного управления МЧС России по Приморскому краю и еще 25 специалистов Амурского спасательного центра. В спасательных работах задействованы региональные силы. Наиболее сложная обстановка в Уссурийске, Михайловском и Надеждинском районах, Октябрьском и Хасанском округах.