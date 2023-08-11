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Очевидец рассказал о звуке взрыва на северо-западе Москвы

Сильный хлопок произошел в районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца.

По его словам, над набережной виден дым. От звука, похожего на взрыв, у соседних зданий начали трястись окна, а у автомобилей сработала сигнализация.

Напомним, что ранее экстренные службы сообщили о закрытии воздушного пространства над столичным аэропортом Внуково с 9:40 мск. Ограничения на полеты сняты с 10:50 мск, сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщало, что решение приняли из-за беспилотника.

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Позднее стало известно, что воздушное пространство также закрыли над Калугой. Как писал ТАСС, мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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