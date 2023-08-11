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Названа причина хлопков, которые услышали жители Скопина Рязанской области

Громкие хлопки, которые услышали жители города Скопина Рязанской области, связаны с самолетами, преодолевшими звуковой барьер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Скопинского района.

Названа причина хлопков, которые услышали жители Скопина Рязанской области
© РИА Новости

Ранее в социальных сетях жители разных районов Скопино сообщили о двух мощных хлопках. Некоторые очевидцы сообщили, что от громкого звука в домах дребезжали стекла. При том в ГУ МЧС Рязанской области отмечали, что никаких инцидентов в этом районе не происходило.

Напомним, что ранее экстренные службы сообщили о закрытии воздушного пространства над столичным аэропортом Внуково. РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что соответствующее решение принято из-за беспилотника.

Позднее ТАСС сообщил, что воздушное пространство закрыли над Калугой для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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