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Воздушное пространство закрыли над Калугой

Источник ТАСС в авиавластях сообщил о закрытии воздушного пространства над Калугой.

Над Калугой закрыли воздушное пространство
© ТАСС

По словам собеседника агентства, воздушное пространство над аэропортом Калуги закрыли с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Над Внуково закрыли воздушное пространство

Ранее экстренные службы сообщили о закрытии воздушного пространства над столичным аэропортом Внуково. Рейсы на вылет и прилет отложены. Как написало РИА Новости со ссылкой на источник, по предварительным данным, соответствующее решение принято из-за беспилотника. В пресс-службе аэропорта заявили, что некоторые самолеты перенаправлены в другие аэропорты. Там также подчеркнули, что Внуково закрыт на прилет и вылет рейсов с 9:40.

В 10:50 ограничения были сняты, сообщает ТАСС.

Москву ранее несколько раз пытались атаковать с помощью дронов. В частности, в Минобороны сообщили, что в ночь на четверг, 10 августа, два беспилотника, летевшие в направлении Москвы, были сбиты средствами ПВО. Первый дрон был сбит над Малоярославским районом Калужской области, второй - над территорией Одинцовского района Подмосковья.

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