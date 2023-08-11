Над Калугой закрыли воздушное пространство

Воздушное пространство закрыли над Калугой
По словам собеседника агентства, воздушное пространство над аэропортом Калуги закрыли с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ранее экстренные службы сообщили о закрытии воздушного пространства над столичным аэропортом Внуково. Рейсы на вылет и прилет отложены. Как написало РИА Новости со ссылкой на источник, по предварительным данным, соответствующее решение принято из-за беспилотника. В пресс-службе аэропорта заявили, что некоторые самолеты перенаправлены в другие аэропорты. Там также подчеркнули, что Внуково закрыт на прилет и вылет рейсов с 9:40.
В 10:50 ограничения были сняты, сообщает ТАСС.
Москву ранее несколько раз пытались атаковать с помощью дронов. В частности, в Минобороны сообщили, что в ночь на четверг, 10 августа, два беспилотника, летевшие в направлении Москвы, были сбиты средствами ПВО. Первый дрон был сбит над Малоярославским районом Калужской области, второй - над территорией Одинцовского района Подмосковья.