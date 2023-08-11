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Над Внуково закрыли воздушное пространство

Экстренные службы сообщили о закрытии воздушного пространства над столичным аэропортом Внуково, передает ТАСС. Отмечается, что рейсы на вылет и прилет отложены.

Над Внуково закрыли воздушное пространство
© РИА Новости

Как пишет РИА Новости, по предварительным данным, соответствующее решение принято из-за беспилотника.

Накануне стало известно об экстренной посадке летевшего из Бодрума в Москву самолета турецкой авиакомпании Pegasus в Санкт-Петербурге. Пассажиров проинформировали о том, что воздушное судно полетит дальше после дозаправки.

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