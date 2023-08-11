Над Внуково закрыли воздушное пространство

Экстренные службы сообщили о закрытии воздушного пространства над столичным аэропортом Внуково , передает ТАСС. Отмечается, что рейсы на вылет и прилет отложены.

Накануне стало известно об экстренной посадке летевшего из Бодрума в Москву самолета турецкой авиакомпании Pegasus в Санкт-Петербурге. Пассажиров проинформировали о том, что воздушное судно полетит дальше после дозаправки.