В Коломне бросили «коктейль Молотова» в автомобиль МВД

По информации Telegram-канал Baza, бутылка с зажигательной смесью разбила боковое стекло машины, но жидкость вылилась на асфальт и загорелась. Помощь пожарных не потребовалась. Нападавшего ищут.

Кроме того, издание сообщает, что в Петербурге задержали мужчину с бутылкой бензина у военкомата. Он находился у здания на Большой Монетной улице. Наряд ППС обыскал прохожего и нашёл в его рюкзаке пластиковую бутылку с зажигательной смесью. 24-летний мужчина задержан.