В Петербурге пытались поджечь военкомат

Telegram-канал Baza сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали 24-летнего мигранта с бутылкой бензина, который пытался поджечь военкомат. По данным канала, на злоумышленника составили протокол за нарушение режима пребывания в РФ. В Минобороны России информацию не комментировали.

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Baza сообщает, что молодого человека заметили у военкомата Петроградского района города вечером 10 августа, его обыскала полиция и нашла в рюкзаке бутылку с бензином. По данным канала, злоумышленника зовут Давронбек Юлдошев, во время допроса он не смог объяснить мотивы своих действий.

Ранее сотрудники полиции Орла начали розыск диверсанта, который устроил пожар в военкомате поселка городского типа Верховье. Мужчина поджег резиновый коврик на входе в здание. В результате военному комиссариату был нанесен минимальный ущерб, пламя потушили сотрудники ведомства. Комиссариат Верховья расположен на улице Чапаева. Предполагается, что для поджога злоумышленник использовал «коктейль Молотова».