Четверых пропавших после взрыва в Сергиевом Посаде удалось найти
Четверых пропавших после взрыва на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде удалось найти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Установлено местонахождение четырех человек, которые были в списке пропавших после взрыва", – сообщил собеседник агентства, отметив, что судьба еще восьми человек остается неизвестной.
К настоящему времени на месте происшествия завершили разбор завалов. При этом спасатели продолжают работать на территории.
Взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Эпицентр происшествия находился на складе с пиротехникой, который прилегал к Загорскому оптико-механическому заводу. В результате происшествия погиб один человек.
Подмосковное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В Сергиево-Посадском округе в связи со случившимся ввели режим чрезвычайной ситуации.
Согласно последним данным, в результате ЧП на складе пострадали 80 человек. 56 гражданам оказали амбулаторную помощь, восемь человек выписали, 15 пострадавших остаются в больницах. Состояние еще 13 человек оценивается как тяжелое, у 10 человек медики диагностировали травмы средней степени тяжести.