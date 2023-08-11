На подлете к Курску сбили два беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника на подлете к Курску, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, это произошло накануне около 23:00. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

"Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм!", – заявил Старовойт.

Ранее сообщалось об одном погибшем при обстреле села Чаусы Погарского района Брянской области. Глава региона Александр Богомаз заявил о повреждении имущества сельхозпредприятия. По его словам, оперативные службы прибыли на место обстрела.