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В центре Москвы загорелась новостройка

Возгорание произошло в новостройке на Зубовской улице в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

В центре Москвы загорелась новостройка
© РИА Новости

«В центральном районе Москвы на Зубовской улице произошло возгорание в новостройке на Зубовской улице, дом 7. Площадь пожара и его причины устанавливаются. Сведений о пострадавших не поступало», – сообщает источник.

Позднее представитель девелопера жилого комплекса уточнил, что в новостройке произошло незначительное возгорание. Очаг находился на крыше. По словам собеседника агентства, огонь был потушен ещё до приезда пожарных.

Ранее в Москве произошёл пожар из-за неисправного электросамоката.

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