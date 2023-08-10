Погиб еще один пострадавший при обстреле ВСУ приграничного региона России

Скончался еще один пострадавший при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Чаусы Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

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Ранее он сообщил, что в результате удара по населенному пункту погиб один человек и двое получили ранения.

По уточненным данным, всего в результате обстрела пострадали четыре человека. Мужчине и женщине, которые получили ранения различной степени тяжести, оказывается медицинская помощь, добавил Богомаз.