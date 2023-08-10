В Тверской области нашлись женщина с дочкой, которых искали трое суток
Пропавшие в Тверской области женщина с двухлетней дочерью, поиски которых велись в течение трех суток, самостоятельно вернулись домой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
Инцидент произошел 7 августа. 30-летняя женщина вместе с дочкой ушла из дома и прекратила выходить на связь. Полиция, после поступления сообщения о пропаже, начала поиски. СК организовал доследственную проверку.
В пресс-службе отметили, что мать с маленьким ребенком вернулись домой.
Следователь СК опросит женщину в ближайшее время с тем, чтобы установить все обстоятельства безвестного отсутствия, уточнили в ведомстве.
В пресс-службе прокуратуры Тверской области пояснили, что женщина покинула дом из-за внутрисемейного конфликта.
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