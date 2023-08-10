На крупнейшей в Европе верфи вспыхнула 1 тыс. тонн металлолома

Сильный пожар произошел в порту Дуйсбург в Германии — загорелась 1 тыс. тонн металлолома. Об этом сообщает Bild.

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Возгорание произошло на свалке в районе Мейдерих, которую местные прозвали «островом металлолома». Она находится на территории крупнейшей в Европе портовой верфи — там утилизируют старые автомобили.