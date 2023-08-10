Богомаз: один человек погиб при обстреле ВСУ села в Брянской области

Богомаз: один человек погиб при обстреле ВСУ села Чаусы Брянской области
Один человек погиб, ещё двое получили ранения после обстрела ВСУ села Чаусы Брянской области.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. К сожалению, в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что 9 августа при обстреле ВСУ погибла девочка.