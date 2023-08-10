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Богомаз: один человек погиб при обстреле ВСУ села Чаусы Брянской области

Один человек погиб, ещё двое получили ранения после обстрела ВСУ села Чаусы Брянской области.

Богомаз: один человек погиб при обстреле ВСУ села в Брянской области
© РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. К сожалению, в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что 9 августа при обстреле ВСУ погибла девочка.