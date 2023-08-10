Подозреваемый в шпионаже немец попал на камеру у дипучреждений РФ

Немецкая контрразведка отследила офицера Бундесвера, подозреваемого в шпионаже в пользу России, по камерам видеонаблюдения у российских дипучреждений. Мужчину действительно видели рядом с этими зданиями, пишет издание Focus со ссылкой на собственные источники.

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«Входы в посольство России в Берлине и генеральные консульства России в Бонне, Франкфурте, Гамбурге, Лейпциге и Мюнхене круглосуточно снимают камеры Службы защиты конституции — даже в Берлине», — подчеркивает издание.

Утверждается, что контрразведка неоднократно замечала на записях обвиняемого в шпионаже в пользу Москвы.