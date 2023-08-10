В Коми снизилась площадь лесных пожаров

Количество лесных пожаров в Республике Коми снизилось до трех, а их площадь - до 38 га, сообщили ТАСС в лесопожарном центре.

"На данный момент действуют два лесных пожара общей площадью 15,2 га в Троицко-Печорском и Удорском районах, еще один пожар локализован на площади 22,8 га в Усинском районе - всего три очага (8 августа насчитывалось семь очагов площадью 525 га)", - сообщили ТАСС в центре.

На тушение привлекли 40 человек, в том числе 15 десантников-пожарных, 11 лесных пожарных, 12 парашютистов-пожарных. Авиапатрулирование ведут на пяти воздушных судах.

С 29 июля в Коми ограничили пребывание граждан в лесах из-за сухой и жаркой погоды. Возгорания усилились в начале августа из-за гроз.

По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона, сухая и жаркая погода может продлиться и вторую декаду августа. На утро 10 августа местами в регионе установилась чрезвычайная пожароопасность. Ее комплексный показатель превысил критерий опасного явления в Усинском, Усть-Куломском и Усть-Цилемском районах.