В Ленинградской области полиция ищет банду, которая избивает и грабит школьников
В Ленинградской области полицейские разыскивают членов банды, которая нападает на подростков. Как сообщает РЕН ТВ, они избивают и грабят своих жертв.
По словам местных жителей, нападения происходят систематически. Один из подобных инцидентов случился несколько дней назад — молодые люди угрожали подросткам пистолетом.
«Шли просто, игнорировали его, пока он посвистывал. В итоге он догнал нас, пристал к нашим футболкам, ему одна не понравилась — с символикой буквы В. Обещал прострелить колени, если еще раз увидит нас здесь, в Янино», — рассказал пострадавший школьник.
По информации телеканала, подозреваемого с оружием уже задержали. Его пистолет оказался пневматическим. Правоохранители устанавливают личности остальных участников банды. Следственный комитет проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.