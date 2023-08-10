В Ленинградской области полиция ищет банду, которая избивает и грабит школьников

«Шли просто, игнорировали его, пока он посвистывал. В итоге он догнал нас, пристал к нашим футболкам, ему одна не понравилась — с символикой буквы В. Обещал прострелить колени, если еще раз увидит нас здесь, в Янино», — рассказал пострадавший школьник.