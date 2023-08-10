Йеменский генерал погиб при нападении террористов

Бригадный генерал Абдель Латиф ас-Сейед погиб при нападении боевиков террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Йемене. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Hadath.

По сведениям его источников, в результате атаки экстремистов также были убиты сопровождавшие военачальника лица. Точное число жертв не приводится. Как в свою очередь уточнил телеканал Sky News Arabia, конвой генерала был взорван боевиками на юге Йемена.

Ас-Сейед отвечал за "пояс безопасности" в провинции Абьян, расположенной на юге страны, напоминает Al Hadath. Это формирование связано с Южным переходным советом, который в 2022 году стал частью йеменского Президентского руководящего совета.