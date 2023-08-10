Посольство Швеции в Ливане попытались поджечь в Бейруте

Ночью в столице Ливана неизвестные бросили в двери здания посольства Швеции зажигательную гранату, которая не сработала. Об этом сообщает газета Expressen.

Отмечается, что посол Швеции Анн Дисмор не пострадала, поскольку находилась в запланированном отпуске.

"Мы информированы о ситуации. Персонал нашего посольства находится в безопасности, и МИД находится в постоянном контакте с ним", – сообщили в МИД Швеции.

По данным СМИ, нападение может быть связано с неоднократными акциями с сожжением Корана в Швеции. Журналисты также напомнили, что ранее лидер ливанской шиитской партии "Хезболлах" Хасан Насрулла призвал молодых мусульман наказать организаторов подобных акций.

Очередная акция с сожжением священной книги мусульман состоялась в Стокгольме в начале августа. 47-летняя уроженка Ирана Марьян Байрами сожгла Коран на берегу озера Меларен под охраной полиции. Женщина заявила о необходимости уничтожить все религии.