В Волгограде задержали мужчину после стрельбы в кафе

Полицейские задержали в Волгограде 34-летнего местного жителя, который устроил стрельбу в кафе и ранил троих мужчин. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области .

"По данному факту полицейскими было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Злоумышленник, скрывавшийся на территории другого региона, был задержан. Им оказался 34-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что между двумя компаниями, отдыхавшими в кафе, возник конфликт, в ходе которого один из участников достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов, а после сел в машину и скрылся. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.