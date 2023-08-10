В Кабардино-Балкарии в горах эвакуировали туриста с травмой ноги

"В 07:20 мск 10 августа поступила информация о том, что в Черекском районе, на горе Архимед, (высота 4 тыс. м) участники туристической группы, состоящей из двух человек, попросили о помощи. По предварительной информации, один турист сорвался со скалы, требуется эвакуация. С привлечением коммерческого вертолета спасатели эвакуировали пострадавшего туриста с горы и доставили в РКБ Нальчика", - говорится в сообщении.