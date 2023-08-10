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В Москве задержали двоих мужчин, избивших подростков в переходе метро

Двое мужчин напали на подростков в переходе станции метро "Авиамоторная" в Москве и скрылись с места преступления. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, нападавшие задержаны.

В Москве задержали мужчин за избиение подростков в переходе метро
© РИА Новости

"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции столичного метрополитена была выявлена видеозапись, на которой двое агрессивно настроенных граждан нападают на двоих молодых людей в переходе станции метро "Авиамоторная", нанося удары руками и ногами в область головы и тела. После чего злоумышленники скрываются с места происшествия. Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили их личности и задержали на станции метро "Котельники", - сообщили в пресс-службе.

По данным столичного главка МВД, нападавшими оказались 18-летний житель Санкт-Петербурга и 30-летний москвич, а потерпевшими - жители Рязанской области 16 и 18 лет.

Согласно заключению медиков, пострадавшие получили множество телесных повреждений различной степени тяжести.

"В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметили в главке.

Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Подозреваемым избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.