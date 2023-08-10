В Москве задержали мужчин за избиение подростков в переходе метро

"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции столичного метрополитена была выявлена видеозапись, на которой двое агрессивно настроенных граждан нападают на двоих молодых людей в переходе станции метро "Авиамоторная", нанося удары руками и ногами в область головы и тела. После чего злоумышленники скрываются с места происшествия. Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили их личности и задержали на станции метро "Котельники", - сообщили в пресс-службе.