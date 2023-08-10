Дрон с коробкой с надписью SOS нашли во дворе дома в Москве

Дрон с коробкой с надписью SOS приземлился во дворе дома на Солнечногорской улице в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации авторов поста, сейчас к месту инцидента едут оперативные службы. Кому принадлежит найденный квадрокоптер и представляет ли он опасность — неизвестно.