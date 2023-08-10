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Дрон с коробкой с надписью SOS нашли во дворе дома в Москве

Дрон с коробкой с надписью SOS приземлился во дворе дома на Солнечногорской улице в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Дрон с коробкой с надписью SOS нашли во дворе дома в Москве
© РИА Новости

По информации авторов поста, сейчас к месту инцидента едут оперативные службы. Кому принадлежит найденный квадрокоптер и представляет ли он опасность — неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Москве один из менеджеров банка «Траст» за рулем BMW сбил беспилотник, который летел рядом с «Москва-Сити» на Шмитовском проезде. После случившегося мужчина вызвал полицию. Момент столкновения попал на запись видеорегистратора.

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