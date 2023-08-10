Страус сбежал после пожара в Ленобласти

В Ленобласти ведётся поиск сбежавшего после пожара ручного страуса
В Сертолово Ленинградской области сбежал ручной страус по кличке Стёпа, принадлежащий цирковой дрессировщице Ларисе Линер. Уточняется, что страус испугался и сбежал из-за пожара на соседнем участке.
Об этом сообщает канал 78 в Telegram.
Сейчас страуса активно разыскивают.
«В сети опубликованы фотографии Стёпы, по которым вы можете его опознать и отличить от других лесных обитателей», — уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Дубая из ящика в грузовом отсеке самолёта авиакомпании Iraqi Airways сбежал медведь.