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В Ленобласти ведётся поиск сбежавшего после пожара ручного страуса

В Сертолово Ленинградской области сбежал ручной страус по кличке Стёпа, принадлежащий цирковой дрессировщице Ларисе Линер. Уточняется, что страус испугался и сбежал из-за пожара на соседнем участке.

Страус сбежал после пожара в Ленобласти
© RT на русском

Об этом сообщает канал 78 в Telegram.

Сейчас страуса активно разыскивают.

«В сети опубликованы фотографии Стёпы, по которым вы можете его опознать и отличить от других лесных обитателей», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Дубая из ящика в грузовом отсеке самолёта авиакомпании Iraqi Airways сбежал медведь.