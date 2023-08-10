В Подмосковье женщина загорелась во время полета на воздушном шаре

В Раменском женщина загорелась во время полета на воздушном шаре
В больницу подмосковного города Раменское доставили женщину, пострадавшую во время пожара на воздушном шаре. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным «112», женщину госпитализировали с ожогами 32 процентов тела (ожоги головы, лица, шеи, рук и бедер). Также с ожогами попал в больницу ее муж.
Мужчина рассказал, что на воздушном шаре они решили отпраздновать его 55-летие. Они отправились в полет с инструктором, во время полета оторвался шланг от горелки и на его жене вспыхнула одежда.
В середине июля в районе особой экономической зоны «Липецк» воздушный шар с пассажирами повис на линии электропередач и загорелся. Пассажирам удалось самостоятельно потушить пожар, никто из них не пострадал.
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