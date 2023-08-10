В Подмосковье женщина загорелась во время полета на воздушном шаре

В больницу подмосковного города Раменское доставили женщину, пострадавшую во время пожара на воздушном шаре. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным «112», женщину госпитализировали с ожогами 32 процентов тела (ожоги головы, лица, шеи, рук и бедер). Также с ожогами попал в больницу ее муж.

Мужчина рассказал, что на воздушном шаре они решили отпраздновать его 55-летие. Они отправились в полет с инструктором, во время полета оторвался шланг от горелки и на его жене вспыхнула одежда.