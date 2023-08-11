Семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей

"Есть решение о специальных региональных выплатах - 2 млн рублей - семьям погибших. Тяжелораненым, которые сейчас в реанимации, - по 500 тыс. рублей. Госпитализированным с переломами - по 300 тыс. А тем, кто получил легкие травмы и находится на амбулаторном лечении, - по 100 тыс. рублей", - написал он.