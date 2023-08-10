Охотник прострелил голову школьнику, перепутав его с гусем

Baza: охотник прострелил голову школьнику в ХМАО, перепутав его с гусем
В Березовском районе охотник прострелил из ружья голову школьнику, который плавал у берега реки. Мужчина перепутал ребенка с гусем.
«Мужчина спустил лодку на реку Северная Сосьва недалеко от деревни Кимкьясуй и поплыл вверх по течению. В какой-то момент мужчина будто заметил плавающих у берега гусей, взял гладкоствольное ружье 12 калибра и выстрелил в цель. Цель громко крикнула человеческим голосом», — пишет telegram-канал Baza.
Подростка 15-ти лет с огнестрельным ранением головы госпитализировали. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в Следственном комитете ХМАО. В ведомстве пообещали дать ответ позже